Jessica Chastain contro Apple | non è d’accordo con lo streamer sul blocco di The Savant dopo l’omicidio Kirk

Metropolitanmagazine.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jessica Chastain ha rilasciato una dichiarazione in merito al rinvio della sua serie per Apple TV+, “The Savant”, affermando di “non essere allineata” con lo streamer “sulla decisione di sospendere l’uscita”. Martedì è stato annunciato che Apple non pubblicherà la serie, prevista per il 26 settembre, una decisione presa a causa del recente omicidio del MAGA Charlie Kirk. In “The Savant”, Chastain interpreta un investigatore sotto copertura che si infiltra in gruppi di odio online per prevenire l’estremismo interno. La vincitrice dell’Oscar ha sottolineato che, pur “ apprezzando ” la sua partnership con Apple e “ rispettando profondamente ” il loro team, non è d’accordo con il rinvio della serie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

jessica chastain contro apple non 232 d8217accordo con lo streamer sul blocco di the savant dopo l8217omicidio kirk

© Metropolitanmagazine.it - Jessica Chastain contro Apple: non è d’accordo con lo streamer sul blocco di The Savant dopo l’omicidio Kirk

In questa notizia si parla di: jessica - chastain

Profilo privato (The Savant): prime immagini della nuova serie thriller con Jessica Chastain

Jessica Chastain torna su Apple TV con The Savant: data di uscita e prime immagini della nuova serie thriller

Dreams: il trailer del nuovo film con Jessica Chastain è arrivato, ma l’uscita negli USA è un mistero

Jessica Chastain attacca Apple dopo il rinvio della sua serie: 'Non sono d'accordo'; Apple+ rinvia 'The Savant', il nuovo thriller di Jessica Chastain; ‘The Off Weeks’, Ben Stiller e Jessica Chastain in una romantica miniserie Apple TV+.

jessica chastain contro appleProfilo privato, Apple TV+ rinvia la serie con Jessica Chastain per i richiami al caso Kirk - Avrebbe dovuto fare il suo debutto questo venerdì 26 settembre e invece bisognerà attendere qualche settimana (o forse mesi, ancora non lo sappiamo) in ... Si legge su ciakmagazine.it

jessica chastain contro appleJessica Chastain attacca Apple dopo il rinvio della sua serie: 'Non sono d'accordo' - Jessica Chastain critica il rinvio della sua serie da parte di Apple TV+, sottolineando l'importanza di raccontare temi delicati e attuali. Secondo serial.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Jessica Chastain Contro Apple