Jessica Chastain contro Apple | non è d’accordo con lo streamer sul blocco di The Savant dopo l’omicidio Kirk
Jessica Chastain ha rilasciato una dichiarazione in merito al rinvio della sua serie per Apple TV+, “The Savant”, affermando di “non essere allineata” con lo streamer “sulla decisione di sospendere l’uscita”. Martedì è stato annunciato che Apple non pubblicherà la serie, prevista per il 26 settembre, una decisione presa a causa del recente omicidio del MAGA Charlie Kirk. In “The Savant”, Chastain interpreta un investigatore sotto copertura che si infiltra in gruppi di odio online per prevenire l’estremismo interno. La vincitrice dell’Oscar ha sottolineato che, pur “ apprezzando ” la sua partnership con Apple e “ rispettando profondamente ” il loro team, non è d’accordo con il rinvio della serie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: jessica - chastain
