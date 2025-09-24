Jesse Williams | Tornerei a fare Grey' s Anatomy senza esitazioni Hotel Costiera? Mi ha insegnato tanto

Jesse Williams è il protagonista e il produttore della nuova serie Prime Video “Hotel Costiera”, un action thriller che mette insieme l'adrenalina del thriller con l'ironia della comedy ed è un racconto italo-americano girato nell'affascinante cornice della Costiera amalfitana. Abbiamo incontrato. 🔗 Leggi su Today.it

Jesse Williams: «In America, se sei un artista ti dicono di non parlare d'altro, di restare al tuo posto, ma questa è una forma di censura. Dopo Grey's Anatomy, in Italia ho girato una serie sulla Costiera Amalfitana»

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola. Gli inizi, la grande occasione con Grey's Anatomy, l'impegno contro il razzismo. Incontro con l'attore che in Italia ha sentito di essere «benedetto»

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola

Jesse Williams: Tornerei a fare Grey's Anatomy senza esitazioni. Hotel Costiera? Mi ha insegnato tanto.

