Jannik Sinner pronto per la sfida con Marin Cilic a Pechino | Corpo e testa sono in gran forma

Periodicodaily.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner parla oggi, mercoledì 24 settembre, delle aspettative per la prossima partita nel corso del media day dell'Atp 500 di Pechino, torneo che quest'anno lo vedrà esordire contro il croato Marin Cilic. "Dopo gli Us Open mi sono preso una bella pausa e adesso corpo e testa sono in gran forma – . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

