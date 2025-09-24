Jannik Sinner | Percentuale di errori troppo alta ho cambiato Resnicoff? Può aiutare a migliorare il fisico

Jannik Sinner si appresta a fare il proprio ritorno in campo: giovedì 25 settembre affronterà il croato Marin Cilic al primo turno del torneo ATP 500 di Pechino, dove disputerà un incontro a diciotto giorni di distanza dalla finale persa agli US Open contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero 2 del mondo ha fatto un punto della situazione nella conferenza stampa della vigilia, soffermandosi su alcune novità che ha introdotto nel proprio gioco. Il fuoriclasse altoatesino ha spiegato di avere riflettuto molto sull’atto conclusivo di Flushing Meadows e di aver adottato dei correttivi: “ Abbiamo cambiato alcuni dettagli, a oggi la percentuale di errori è ancora un po’ troppo alta ma spero che anche questo andrà migliorando. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Percentuale di errori troppo alta, ho cambiato. Resnicoff? Può aiutare a migliorare il fisico”

