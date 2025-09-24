Jannik Sinner alla prova del veterano Cilic | ogni match servirà da ‘allenamento competitivo’?
Un test di verifica. Domani, a Pechino (Cina), inizierà il cammino di Jannik Sinner nel prestigioso torneo ATP500. Sul cemento asiatico, il n.2 del mondo farà il proprio esordio contro il croato Marin Cilic e non manca l’interesse sulla prima uscita in questo evento, visto quanto è accaduto nelle ultime settimane. La sconfitta nella finale degli US Open contro lo spagnolo Carlos Alcaraz è stata fragorosa e significativa per la prestazione del suo avversario e le conseguenze nel ranking ATP. Jannik ha perso, infatti, la vetta della graduatoria mondiale dopo 65 settimane consecutive e ha ammesso davanti ai microfoni, nell’immediato post match, di dover cambiare qualcosa nel suo tennis per non essere troppo prevedibile in vista del prossimo match contro Carlitos. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"
Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Infine, nella conferenza stampa alla vigilia del suo esordio assoluto al Japan Open, Carlos Alcaraz ha parlato anche del suo rivale Jannik Sinner e del futuro ?: “So che cambierà qualcosa rispetto all’ultima partita. È la stessa cosa che ho fatto io quando ho - X Vai su X
Jannik Sinner non è solo un campione sul campo, ma anche un brand globale capace di attrarre le più importanti sponsorship internazionali. ? In ogni accordo di sponsor ci sono clausole fondamentali che vanno padroneggiate con sicurezza: diritti di imm - facebook.com Vai su Facebook
Uno spietato Jannik Sinner asfalta Bublik con una mostruosa prova di forza: sarà derby con Musetti ai quarti!; Roland Garros, oggi Sinner proverà a raggiungere Musetti in semifinale; Roland Garros: Sinner affronta Djokovic e Musetti prova a scalare la montagna Alcaraz - VIDEO.
Il tabellone di Jannik Sinner a Pechino e gli avversari turno per turno. Debutto con un veterano - Jannik Sinner ha scoperto finalmente quelli che potranno essere gli avversari da affrontare nel suo percorso all'ATP 500 di Pechino 2025. Scrive oasport.it
Sinner-Cilic in diretta TV China Open: dove vederla in chiaro, orario, la bordata di Roger Federer - L'altoatesino tornerà in campo nell'ATP 500 di Pechino, dopo la delusione della sconfitta contro Alcaraz agli US Open. Segnala libero.it