Un test di verifica. Domani, a Pechino (Cina), inizierà il cammino di Jannik Sinner nel prestigioso torneo ATP500. Sul cemento asiatico, il n.2 del mondo farà il proprio esordio contro il croato Marin Cilic e non manca l’interesse sulla prima uscita in questo evento, visto quanto è accaduto nelle ultime settimane. La sconfitta nella finale degli US Open contro lo spagnolo Carlos Alcaraz è stata fragorosa e significativa per la prestazione del suo avversario e le conseguenze nel ranking ATP. Jannik ha perso, infatti, la vetta della graduatoria mondiale dopo 65 settimane consecutive e ha ammesso davanti ai microfoni, nell’immediato post match, di dover cambiare qualcosa nel suo tennis per non essere troppo prevedibile in vista del prossimo match contro Carlitos. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner alla prova del veterano Cilic: ogni match servirà da ‘allenamento competitivo’?