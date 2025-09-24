James Van Der Beek la malattia e l’assenza alla reunion di Dawson’s Creek | come sta

Da mesi aspettava quella serata, ma ha potuto partecipare solo con un video registrato. Non se la sentiva di affrontare un live reading così importante nelle sue condizioni. L’attore, 48 anni, ha un cancro al colon retto al terzo stadio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - James Van Der Beek, la malattia e l’assenza alla reunion di Dawson’s Creek: come sta

In questa notizia si parla di: james - beek

James Van Der Beek: «Ho imparato molto durante il mio percorso contro il cancro, ma non lo augurerei a nessuno»

James Van Der Beek: “Ho imparato molto durante il mio percorso contro il cancro, ma non lo augurerei a nessuno”

James Van Der Beek parla del cancro: "Un processo che mi accompagnerà per tutta la vita"

VIDEO - Dawson's Creek, l'intervento virtuale di James Van Der Beek alla reunion del cast a New York: "Siete i fan migliori del mondo" https://ift.tt/RmWZr5C - X Vai su X

Chi è cresciuto con Dawson’s Creek ieri ha visto un pezzo della propria infanzia prendere vita: Joey, Pacey, Jen e tanti altri di nuovo insieme. Ma mancava lui. Mancava Dawson. Mancava James Van Der Beek. La sua assenza era purtroppo prevedibile: da te - facebook.com Vai su Facebook

«Dawson's Creek», James Van Der Beek salta la reunion per problemi di salute: «Aspettavo questo momento da mesi»; Dawson's Creek torna a New York, la reunion del cast diventa realtà. Ma l'attore James Van Der Beek è assente: ecco perchè; Dawson's Creek, James Van Der Beek assente alla reunion: «Volevo tanto essere lì». L'attore combatte con un tumore al colon.

James Van Der Beek, l'attore di Dawson's Creek salta la reunion: preoccupano le sue condizioni di salute - Dawson's Creek è stata una delle serie più iconiche della fine degli anni '90 e dell'inizio degli anni 2000, con James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson. Segnala corrieredellosport.it

James Van Der Beek e il tumore che preoccupa i fan (dopo il suo videomessaggio a sorpresa) - retto al terzo stadio, non ha potuto partecipare allo spettacolo teatrale organizzato dagli ex compagni di Dawson’s Creek. Secondo vanityfair.it