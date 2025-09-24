L'attore americano, al quale è stato diagnosticato un tumore al colon-retto al terzo stadio, non ha potuto partecipare allo spettacolo teatrale organizzato dagli ex compagni di Dawson’s Creek. Ma è apparso in video, facendo preoccupare i fan con la sua estrema magrezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - James Van Der Beek e il tumore che preoccupa i fan (dopo il suo videomessaggio a sorpresa)