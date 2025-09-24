James Van Der Beek e il tumore che preoccupa i fan dopo il suo videomessaggio a sorpresa
L'attore americano, al quale è stato diagnosticato un tumore al colon-retto al terzo stadio, non ha potuto partecipare allo spettacolo teatrale organizzato dagli ex compagni di Dawson’s Creek. Ma è apparso in video, facendo preoccupare i fan con la sua estrema magrezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: james - beek
James Van Der Beek: «Ho imparato molto durante il mio percorso contro il cancro, ma non lo augurerei a nessuno»
James Van Der Beek: “Ho imparato molto durante il mio percorso contro il cancro, ma non lo augurerei a nessuno”
James Van Der Beek parla del cancro: "Un processo che mi accompagnerà per tutta la vita"
VIDEO - Dawson's Creek, l'intervento virtuale di James Van Der Beek alla reunion del cast a New York: "Siete i fan migliori del mondo" https://ift.tt/RmWZr5C - X Vai su X
Chi è cresciuto con Dawson’s Creek ieri ha visto un pezzo della propria infanzia prendere vita: Joey, Pacey, Jen e tanti altri di nuovo insieme. Ma mancava lui. Mancava Dawson. Mancava James Van Der Beek. La sua assenza era purtroppo prevedibile: da te - facebook.com Vai su Facebook
«Dawson's Creek», James Van Der Beek salta la reunion per problemi di salute: «Aspettavo questo momento da mesi»; Dawson's Creek torna a New York, la reunion del cast diventa realtà. Ma l'attore James Van Der Beek è assente: ecco perchè; Problemi di salute. James Van Der Beek lascia la reunion live di Dawson's Creek: ecco come sta.
James Van Der Beek e il tumore che preoccupa i fan (dopo il suo videomessaggio a sorpresa) - retto al terzo stadio, non ha potuto partecipare allo spettacolo teatrale organizzato dagli ex compagni di Dawson’s Creek. vanityfair.it scrive
James Van Der Beek nel bel mezzo della lotta al cancro torna a farsi vedere in pubblico per la reunion di 'Dawson’s Creek', fan preoccupati - retto al terzo stadio nel novembre 2024, raccontando apertamente la sua esperienza. Lo riporta gossip.it