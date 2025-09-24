James Dean | esce in Italia Vita e passioni di un mito di Dario Salvatori
A settant’anni dalla scomparsa di James Dean, icona intramontabile di Hollywood, arriva in libreria un ritratto inedito che ne esplora vita, passioni ed eredità culturale. Si tratta di James Dean. Vita e passioni di un mito di Dario Salvatori, pubblicato da Tempesta nella collana Tritono diretta da Renato Marengo (184 pagine, €22, ISBN 9788885798540). L’opera, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
*Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi.* ~ James Dean ~ #Roma - X Vai su X
