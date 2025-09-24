James Bond | Denis Villeneuve inizierà il processo di casting dopo Dune – Parte Tre

Denis Villeneuve inizierà la ricerca di un attore che interpreti la spia immaginaria più famosa al mondo, James Bond, il prossimo anno, quando avrà completato la produzione di Dune – Parte Tre. Deadline riporta che il regista e i suoi collaboratori stanno cercando un “volto nuovo” che interpreti 007 nel prossimo film. Inoltre, si riferisce che James Bond sarà un uomo, come scritto dal creatore Ian Fleming, e, cosa importante, sarà un attore proveniente dalle isole britanniche. Questo esclude fantasiose speculazioni secondo cui Timothée Chalamet, Glen Powell, Austin Butler, Jacob Elordi e altri attori che non provengono dal Regno Unito sarebbero in lizza per il ruolo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it