James Bond | Denis Villeneuve inizierà il processo di casting dopo Dune – Parte Tre
Denis Villeneuve inizierà la ricerca di un attore che interpreti la spia immaginaria più famosa al mondo, James Bond, il prossimo anno, quando avrà completato la produzione di Dune – Parte Tre. Deadline riporta che il regista e i suoi collaboratori stanno cercando un “volto nuovo” che interpreti 007 nel prossimo film. Inoltre, si riferisce che James Bond sarà un uomo, come scritto dal creatore Ian Fleming, e, cosa importante, sarà un attore proveniente dalle isole britanniche. Questo esclude fantasiose speculazioni secondo cui Timothée Chalamet, Glen Powell, Austin Butler, Jacob Elordi e altri attori che non provengono dal Regno Unito sarebbero in lizza per il ruolo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: james - bond
3 film di James Bond che includono un sorprendente dettaglio fondamentale
Nuovo james bond in 007 first light: la richiesta di mgm sembra una contraddizione
Tom holland parla dopo essere stato selezionato per james bond
007 First Light includerà ovviamente i classici gadget di James Bond e il team di sviluppo si è voluto assicurare che fossero realistici, utili e divertenti da usare, per rispettarne l'importanza... - facebook.com Vai su Facebook
Patrick Gibson è James Bond in #007FirstLight, mentre l'attrice di origini francesi e giapponesi Noémie Nakai sembra la nuova Bond-girl. Ecco il cast al completo. - X Vai su X
007, ecco quando Denis Villeneuve darà il via ai casting per il nuovo James Bond!; Denis Villeneuve svela quando inizieranno i casting per il nuovo James Bond e anticipa: Sarà un volto nuovo; Il nome del prossimo James Bond sorprenderà senza dubbio i fan dell’agente 007.
Denis Villeneuve svela quando inizieranno i casting per il nuovo James Bond e anticipa: "Sarà un volto nuovo" - Denis Villeneuve ha aggiornato sul casting del nuovo James Bond: ecco quando inizieranno i casting e quali caratteristiche dovranno avere i candidati! Riporta msn.com
Il nome del prossimo James Bond sorprenderà senza dubbio i fan dell’agente 007 - Grandi novità sul casting di Bond 26, nuovo capitolo della saga che sarà diretto da Denis Villeneuve: l'interprete sarà una vera sorpresa ... Secondo bestmovie.it