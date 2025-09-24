Azzurri in semifinale ai Mondiali di volley in corso nelle Filippine. Nel match valido per i quarti, l’Italia di Ferdinando De Giorgi ha riscattato il ko subito nella fase a gironi e ha travolto il Belgio con un secco 3-0 con i parziali di 25-13, 25-18, 25-18. In semifinale gli azzurri affronteranno la vincente del quarto tra Polonia e Turchia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Italvolley super, gli azzurri di De Giorgi annientano il Belgio 3-0 e volano in semifinale al Mondiale