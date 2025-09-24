Italvolley perfetta | asfaltato il Belgio è semifinale ai Mondiali
Una gara perfetta, eccezionale, straripante contro lo stesso Belgio capace di vincere nel girone eliminatorio che ci ha costretti al secondo posto ma l'Italvolley, oggi, ha spazzato ogni dubbio sulla sua forza: 25-13, 25-18, 25-18 con la semifinale raggiunta al Mondiale di Manila contro la vincente di Polonia-Turchia. Le parole di Romanò e Gargiulo. " Abbiamo fatto un'ottima partita, arrivati con la testa giusta. L'abbiamo preparata bene ma non abbiamo dato occasioni per farli tornare in partita ", ha spiegato Gargiulo. " Volevamo la rivincita e l'abbiamo vissuta in quel modo, siamo entrati cattivi dal primo all'ultimo punto ", ha sottolineato a Rai Sport Romanò. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
MONDIALI VOLLEY 2025 Continua la marcia verso la finale della formazione di coach De Giorgi. L'Italvolley vince per 3 a 0 sull'Argentina (25-23/25-20/25-22) e vola ai quarti dove ritrova il Belgio che aveva battuto nella fase a gironi.
