Italvolley in semifinale | l’Italia sfida la Polonia ai Mondiali 2025

La nazionale italiana di pallavolo maschile conquista l’accesso alla semifinale dei Campionati Mondiali 2025 dopo una prova di carattere nei quarti di finale contro il Belgio. Gli Azzurri, determinati a difendere il titolo iridato, si preparano ora a sfidare la Polonia in una partita che promette emozioni e spettacolo. Vittoria di squadra contro il Belgio. L’Italia ha superato il Belgio con una prestazione convincente, riscattando la sconfitta subita nella fase a gironi. Con determinazione e concentrazione, la squadra è riuscita a imporre il proprio ritmo nei momenti chiave, dimostrando solidità e grande compattezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

