Italvolley in semifinale | l’Italia sfida la Polonia ai Mondiali 2025
La nazionale italiana di pallavolo maschile conquista l’accesso alla semifinale dei Campionati Mondiali 2025 dopo una prova di carattere nei quarti di finale contro il Belgio. Gli Azzurri, determinati a difendere il titolo iridato, si preparano ora a sfidare la Polonia in una partita che promette emozioni e spettacolo. Vittoria di squadra contro il Belgio. L’Italia ha superato il Belgio con una prestazione convincente, riscattando la sconfitta subita nella fase a gironi. Con determinazione e concentrazione, la squadra è riuscita a imporre il proprio ritmo nei momenti chiave, dimostrando solidità e grande compattezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: italvolley - semifinale
Nations League, Italvolley femminile da record: supera gli Stati Uniti e vola in semifinale
Mondiali, l'Italvolley femminile travolge la Polonia e conquista la semifinale
L'Italvolley batte anche gli Usa, azzurre in semifinale VNL
Eccallà. L'Italvolley vola in semifinale. Un risultato da celebrare già adesso, perché non era affatto scontato. Il peso di essere campioni del mondo in carica, nei quarti il Belgio che aveva battuto gli azzurri nel girone, un Mondiale di volley ostico con Francia (or - X Vai su X
L'Italvolley vola in semifinale ai Mondiali e il CT Fefè De Giorgi esprime tutta la sua soddisfazione dopo la grande prova degli Azzurri "Oggi abbiamo fatto una partita di intensità ancora più alta: stiamo crescendo e questo ci dà grande fiducia. I ragazzi e - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali volley l’Italia sfida il Belgio ai quarti De Giorgi | Non dobbiamo vederla come una rivincita | Orario e diretta tv; Volley femminile l’Italia sfida la Polonia ai Mondiali | le biancorosse ai raggi X CT italiano e una stella assente.
Italvolley in semifinale ai Mondiali, gli azzurri di De Giorgi travolgono 3-0 il Belgio. Ora la Polonia o la Turchia - L'Italvolley maschile supera in tre set il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali in corso nelle Filippine e vola in semifinale sabato contro la vincente tra Polonia e Turchia, in campo ... Riporta leggo.it
Italvolley come al Mundial '82. Ma stavolta l'epica è donna - Da oggi non più soltanto per la leggendaria partita del Mundial '82, ma anche per una ... Scrive ilgiornale.it