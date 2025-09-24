Italjet Dragster 700 Twin | motore peso potenza e prezzo

L’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari ha accolto il debutto mondiale dell ’Italjet Dragster 700 Twin, un modello che rompe gli schemi e segna un nuovo capitolo nella storia delle due ruote. Italjet, fedele alla sua tradizione fatta di coraggio e creatività, ha scelto uno scenario simbolo del motorsport per introdurre al pubblico un veicolo che unisce la grinta di una moto alla praticità di uno scooter. Il nuovo Italjet Dragster 700 Twin nasce dal lavoro del Centro Stile Italjet di Castel Guelfo di Bologna e rappresenta un unicum nel panorama delle due ruote: un mezzo che non si limita a reinterpretare il concetto di scooter sportivo, ma lo riscrive completamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Italjet Dragster 700 Twin: motore, peso, potenza e prezzo

