Italiano | Bologna voglio tutti più sfacciati Sulla personalità non negozio

Il tecnico alla vigilia del match con l'Aston Villa: "Serve meno rispetto, quello che forse abbiamo mostrato un po’ troppo alla nostra prima Champions". Cambiaghi: "Pronti a dare tutto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bologna, ufficiale Vitik: Italiano ha il suo nuovo difensore
Bologna, nuova leadership per Italiano: Vitik e i due campioni d’Europa Immobile e Bernardeschi
Bologna, per Italiano i patti sono chiari: niente privilegi a Immobile e Bernardeschi
Bologna-Genoa: le parole di Italiano sul rigore controverso ? Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha commentato ai microfoni di DAZN il rigore assegnato nel finale contro il Genoa: "Mi ricorda molto quello di Bologna-Roma della scorsa stagione, a
Italiano: "Io vicino al Milan in estate? Il Bologna è sempre stata la mia priorità"
Bologna, Italiano: "Ecco cosa abbiamo sbagliato in Champions. Obiettivo? Passare il primo turno" - Le dichiarazioni dell'allenatore alla vigilia della sfida contro l'Aston Villa di Emery: "Dobbiamo partire con il piede giusto" ... Come scrive corrieredellosport.it
Rifinitura Bologna pre-Aston Villa, Italiano alla squadra: "Chi prende pause danneggia tutti" - Domani ci sarà l'esordio in Europa League del Bologna di Italiano, che inaugura il proprio cammino nella Fase Campionato del torneo 2025/2026,. Scrive tuttomercatoweb.com