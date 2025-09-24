Italiano | Bologna voglio tutti più sfacciati Sulla personalità non negozio

Il tecnico alla vigilia del match con l'Aston Villa: "Serve meno rispetto, quello che forse abbiamo mostrato un po’ troppo alla nostra prima Champions". Cambiaghi: "Pronti a dare tutto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bologna, ufficiale Vitik: Italiano ha il suo nuovo difensore

Bologna, nuova leadership per Italiano: Vitik e i due campioni d’Europa Immobile e Bernardeschi

Bologna, per Italiano i patti sono chiari: niente privilegi a Immobile e Bernardeschi

italiano bologna voglio tuttiBologna, Italiano: "Ecco cosa abbiamo sbagliato in Champions. Obiettivo? Passare il primo turno" - Le dichiarazioni dell'allenatore alla vigilia della sfida contro l'Aston Villa di Emery: "Dobbiamo partire con il piede giusto" ... Come scrive corrieredellosport.it

italiano bologna voglio tuttiRifinitura Bologna pre-Aston Villa, Italiano alla squadra: "Chi prende pause danneggia tutti" - Domani ci sarà l'esordio in Europa League del Bologna di Italiano, che inaugura il proprio cammino nella Fase Campionato del torneo 2025/2026,. Scrive tuttomercatoweb.com

