Italia tragedia in strada | Simona travolta e uccisa davanti al figlio
Una passeggiata di rientro a casa si è trasformata in una tragedia a Fiumicino, nella serata di martedì 23 settembre. Simona Bortoletto, 34 anni, è stata investita e uccisa da una Smart mentre camminava lungo via Redipuglia, nella zona di Isola Sacra, tenendo per mano il figlio di 8 anni. Il bambino, illeso, ha assistito impotente alla scena. L’impatto è avvenuto intorno alle 20.30, nei pressi della rotonda che segna l’ingresso al centro abitato. La donna e il figlio stavano percorrendo il bordo della carreggiata quando l’auto, condotta da un trentenne, le ha raggiunte da dietro. Per Simona non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: italia - tragedia
