Italia Sudafrica Quilter Nations Series all’Allianz Stadium | il grande rugby torna nella casa della Juventus Data e orario ufficiali dell’appuntamento e come acquistare i biglietti
Italia Sudafrica Quilter Nations Series all’Allianz Stadium: torna il grande rugby torna nella casa della Juve. Data e orario e info biglietti. Un altro, grande appuntamento con lo sport internazionale, un’altra, prestigiosa vetrina per l’ Allianz Stadium. Dopo il grande successo dello scorso anno, la casa della Juve aprirà di nuovo le sue porte al grande rugby, ospitando il test-match tra l’ Italia e i campioni del mondo del Sudafrica. L’Italrugby contro gli Springboks a Torino. L’appuntamento è fissato per sabato 15 novembre 2025, alle ore 13:40. Sul prato che solitamente ospita le gesta dei bianconeri, si sfideranno gli Azzurri e una delle nazionali più iconiche e forti del panorama sportivo mondiale, gli Springboks. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
