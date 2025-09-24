Italia-Slovacchia Ambasciatore De Felice | Opportunità importanti nel settore energia
La Slovacchia si colloca all’intersezione tra il corridoio baltico-adriatico e quelli che dalla Germania si diramano alla volta dell’Ucraina e della Romania. Al di là degli ovvi benefici legati a tale posizione, agli operatori economici stranieri, offre innanzitutto la sicurezza dell’adesione al complesso di regole europee che ne tutelano gli investimenti e ne disciplinano le attività imprenditoriali”. Così l’ambasciatore d’Italia a Bratislava Gianclemente De Felice in un’intervista a ‘Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica’. Quanto alle opportunità di investimento, “vi è una forte attenzione alle energie rinnovabili, a partire dalle iniziative compendiate nel Pnrr, ove esse trovano un posto privilegiato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Oms, al Parlamento Ue 126 no a "pandemie" e "obblighi vaccinali", tra cui Italia, Usa e Austria, 514 sì fra cui Germania e Francia e 6 astensioni, da Olanda a Slovacchia
