Italia-Polonia si rinnova l’eterna sfida | da Leon a Kurek chi sono i biancorossi? Brividi da semifinale Mondiale
L’Italia ha perso gli ultimi due precedenti di rilievo giocati contro la Poloni a, ovvero le finali degli Europei 2023 e della Nations League 2025. La nostra Nazionale ha invece sconfitto i biancorossi nell’atto conclusivo dei Mondiali 2022 e spera di replicarsi sempre in ambito iridato, nella semifinale in programma sabato 27 settembre a Pasay City (Manila, Filippine). Gli azzurri partiranno con gli svantaggi del pronostico, ma hanno tutte le carte in regola per inseguire il colpaccio e meritarsi il match per il titolo, da disputare contro chi la spunterà nello spicchio di tabellone con USA-Bulgaria e Iran-Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming
Arrampicata sportiva, torna di scena lo speed a Cracovia. Italia ampiamente presente in Polonia
Lo sport e i suoi cicli. Calcio e tennis ribaltati in Italia, Swiatek e Kubica risollevano la Polonia
L'Italia affronterà la Polonia Sabato la super sfida in semifinale al Mondiale di volley
Mondiali 2025: Italia e Polonia ai quarti di finale! Si interrompe invece il cammino per l'Argentina di Loser. Il programma dei quarti: Mercoledi 24 settembre: • Italia - Belgio: ore 9:30 • Polonia - Turchia: ore 14:00
Mondiali femminili volley 2025, Italia-Polonia 3-0: il commento - Con un'altra prova di forza che spazza via ogni dubbio, la Nazionale di Julio Velasco stacca il pass per la semifinale del Mondiale di Bangkok. Lo riporta sport.sky.it
Mondiali volley femminile, Italia-Polonia 3-0: azzurre in semifinale - 18 i parziali in favore delle ragazze di Velasco, in totale controllo della sfida. Riporta sport.sky.it