Italia-Polonia si rinnova l’eterna sfida | da Leon a Kurek chi sono i biancorossi? Brividi da semifinale Mondiale

L’Italia ha perso gli ultimi due precedenti di rilievo giocati contro la Poloni a, ovvero le finali degli Europei 2023 e della Nations League 2025. La nostra Nazionale ha invece sconfitto i biancorossi nell’atto conclusivo dei Mondiali 2022 e spera di replicarsi sempre in ambito iridato, nella semifinale in programma sabato 27 settembre a Pasay City (Manila, Filippine). Gli azzurri partiranno con gli svantaggi del pronostico, ma hanno tutte le carte in regola per inseguire il colpaccio e meritarsi il match per il titolo, da disputare contro chi la spunterà nello spicchio di tabellone con USA-Bulgaria e Iran-Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it

