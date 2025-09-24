Italia – Polonia | semifinale Mondiali 2025 programma precedenti e diretta tv

Italia e Polonia si sfidano nella semifinale dei Mondiali di pallavolo maschile 2025. Ecco programma, orari e dove vederla in tv e streaming. L’Italvolley torna a incrociare la sua rivale storica, la Polonia, nella semifinale dei Campionati del mondo di pallavolo maschile 2025. In palio, c’è la finale di Pasai City (Filippine) e la possibilità di difendere il titolo iridato vinto tre anni fa. Indice. Italia ai Mondiali 2025: il cammino fino alla semifinale. Italia – Polonia Mondiali volley 2025: i precedenti storici. Programma e orario della semifinale Italia – Polonia. Dove vedere Italia – Polonia di volley in diretta tv e streaming. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

