Italia-Polonia semifinale ai mondiali di pallavolo maschile 2025 | a che ora e dove vederla in diretta
Sabato 27 settembre l'Italia di Ferdinando 'Fefè' De Giorgi sfiderà la Polonia nella semifinale dei mondiali di pallavolo 2025, a Manila, nelle Filippine. Sarà una partita combattutissima e da non perdere. L'Italia, campione del mondo in carica, nel 2022 vinse il titolo battendo i polacchi in. 🔗 Leggi su Today.it
