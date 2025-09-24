Italia-Polonia finale anticipata ai Mondiali di volley? Azzurri sfavoriti dal pronostico ma possono provarci
Italia-Polonia ha ormai assunto i connotati della grande classica della pallavolo internazionale, visto che si è praticamente sempre giocati nelle fasi calde delle competizioni di maggior rilievo nelle ultime stagioni: finale dei Mondiali 2022 (vinta dagli azzurri), atti conclusivi degli Europei 2023 e dell’ultima Nations League (vinte dai biancorossi). Il testa a testa godrà di un nuovo capitolo nella giornata di sabato 27 settembre, quando si disputerà la semifinale dei Mondiali 2025 sul campo di Pasay City (Manila, Filippine). La nostra Nazionale partirà sfavorita nel pronostico, visto anche quello che era successo a inizio agosto, quando la Polonia dominò in lungo e in largo il match che metteva in palio la Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it
Mondiali 2025: Italia e Polonia ai quarti di finale! Si interrompe invece il cammino per l'Argentina di Loser. ? Il programma dei quarti: Mercoledi 24 settembre: • Italia - Belgio: ore 9:30 • Polonia - Turchia: ore 14:00
