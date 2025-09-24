Italia-Francia oggi Europei softball 2025 | orario 24 settembre tv programma streaming

Si entra nella fase a eliminazione diretta per l’Italia del baseball agli Europei, che trasferiscono tutte le loro forze a Rotterdam nella parte più importante. Gli azzurri del manager Francisco Cervelli affrontano la Francia. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FRANCIA DI BASEBALL DALLE 19.30 Record diametralmente opposti per le due squadre. Quella azzurra, uscita dal girone C di Novara, ha come da pronostico trovato un rotondo 3-0 in virtù dei netti successi su Svizzera e Lituania e della vittoria un po’ meno facile sulla Grecia. Quella transalpina, ultima nel girone B, arriva da tre sconfitte contro Israele, Paesi Bassi e Gran Bretagna: sempre 4 punti realizzati, sempre però attacchi avversari più prolifici. 🔗 Leggi su Oasport.it

