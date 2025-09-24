Italia e Svizzera con l’UNHCR | nuova rete di tutela per i minori migranti soli
Ogni settimana sulle coste italiane sbarcano adolescenti soli che affrontano il Mediterraneo sperando in un futuro diverso; a loro è dedicata una nuova sinergia tra Roma, Berna e l’Agenzia Onu per i Rifugiati, impegnata a trasformare numeri allarmanti in percorsi di protezione reale e su misura. Una collaborazione che nasce da numeri in crescita Nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: italia - svizzera
Controlli sui treni tra Italia e Svizzera: così la polizia contrasta i migranti irregolari
Beach volley, niente Italia a Gstaad (tanti infortuni). Qualche sorpresa sulla sabbia svizzera
Giro d’Italia Women, la svizzera Reusser trionfa nella cronometro d’apertura a Bergamo
Docenti in Svizzera come in Italia, la rivolta degli insegnanti. Burocrazia soffocante e stipendi da fame: “Dietro le 18 ore settimanali si nasconde il doppio del lavoro non pagato” - X Vai su X
FIGH - Federazione Italiana Giuoco Handball. . ? «Contro la Svizzera una partita importante per permetterci di rimanere in corso nel sistema di qualificazione. Siamo fiduciosi». Il DT azzurro , a margine del raduno della Nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Migranti, ambasciatore svizzero Balzaretti: "Italia non va lasciata sola" - Pensiamo non sia né giusto né etico lasciare gli Stati alle frontiere esterne come l’Italia soli ... Come scrive msn.com
Svizzera-Italia: Amb.Cornado incontra ministro difesa Pfister - L'Ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado è stato ricevuto oggi a Berna dal Consigliere federale (ministro) elvetico Martin Pfister, Capo del Dipartimento federale della Difesa, della ... Si legge su ansa.it