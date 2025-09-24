Italia e intelligenza artificiale lo strano paradosso del Paese che perde tech

Secondo il think tank Interface, il mercato italiano dei lavoratori nell’intelligenza vive una situazione paradossale: mentre Milano attira professionisti, il resto del Paese perde talenti a causa di politiche incoerenti sul rimpatrio dei cervelli e sull’attrazione degli stranieri. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Italia e intelligenza artificiale, lo strano paradosso del Paese che perde tech

In questa notizia si parla di: italia - intelligenza

Intelligenza artificiale, da promessa a potere: l’Italia decolla, ma solo un’elitè la sfrutta davvero?

Piano Mattei, Intelligenza Artificiale ed energia. Asse Jp Morgan e Italia sugli investimenti

Lavoro e Intelligenza Artificiale 2025: +80% di richieste in Italia, è boom di profili AI e reskilling aziendale

Approvato in Senato il DDL 1146, prima legge italiana sull’intelligenza artificiale Dal recepimento dell’AI Act europeo alle novità nazionali: sanità, lavoro, PA, giustizia, diritto d’autore e nuove fattispecie penali https://www.lavoripubblici.it/news/prima-legge- - facebook.com Vai su Facebook

Ecco come l’Italia regola l’Intelligenza artificiale @sole24ore - X Vai su X

L'incredibile paradosso dell’Italia sull’intelligenza artificiale; Appello di quattro Nobel a OpenAI: “Più trasparenza sull’intelligenza artificiale”; L'intelligenza artificiale può assolvere dai peccati?.

Pro e contro della legge sull'intelligenza artificiale, l'analisi - Dopo l'approvazione del parlamento, è il momento di analizzare opportunità, vuoti normativi e sfide per imprese, sanità, lavoro e giustizia della nuova legge sull'intelligenza artificiale ... Scrive wired.it

Intelligenza Artificiale, la legge italiana ostacola o accelera lo sviluppo tecnologico? - L’Italia prima in Europa con una legge sull’AI, tra ambizioni di governance e critiche su possibili conflitti con l'AI ACT europeo. Riporta key4biz.it