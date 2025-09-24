Italia dominante col Belgio ai Mondiali di pallavolo | quando gioca in semifinale e contro chi

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia domina il Belgio ai Mondiali di pallavolo con un netto 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) e si qualifica per la semifinale: gli Azzurri di Fefé De Giorgi se la vedranno con la vincente del confronto tra Polonia e Turchia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italia - dominante

Equitazione: Svizzera dominante dopo il cross country ad Avenches. Italia sesta, domani il salto ostacoli

Niang vola, Diouf è dominante: gli highlights di Italia-Spagna 67-63

Italia dominante col Belgio ai Mondiali di pallavolo: quando gioca in semifinale e contro chi; LIVE! Italia-Belgio: gli Azzurri vogliono la semifinale mondiale; Italvolley dominante contro il Belgio: 3-0 e semifinale Mondiale! Chi sfideranno gli azzurri.

italia dominante belgio mondialiItalia dominante col Belgio ai Mondiali di pallavolo: quando gioca in semifinale e contro chi - 18) e si qualifica per la semifinale: gli Azzurri di Fefé De Giorgi ... Secondo fanpage.it

italia dominante belgio mondialiItalia-Belgio, diretta Mondiale volley: i quarti di finale in tempo reale - I ragazzi di De Giorgi chiamati al riscatto contro i belgi dopo il ko nella fase a gironi: in palio il pass per la semifinale ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Dominante Belgio Mondiali