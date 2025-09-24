Italia belgio | rivincita nei quarti di finale dei mondiali di pallavolo

analisi della sfida Italia-Belgio ai quarti di finale dei mondiali di pallavolo. Il torneo mondiale di pallavolo si avvicina a uno degli appuntamenti più attesi, con l’Italia pronta a confrontarsi nuovamente con il Belgio nei quarti di finale. Dopo aver ottenuto una vittoria convincente contro l’Argentina, gli Azzurri si preparano ad affrontare una rivincita importante contro i Leoni belgi, che hanno già dimostrato di saper mettere in difficoltà la squadra italiana nel girone eliminatorio. La partita rappresenta un banco di prova decisivo e sarà fondamentale per determinare le sorti delle qualificazioni alle semifinali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

