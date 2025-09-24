Italia-Belgio oggi Mondiali volley 2025 | orario tv programma streaming

Oggi mercoledì 24 settembre (ore 09.30) si gioca Italia-Belgio, quarto di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: dopo aver superato la fase a gironi con qualche tentennamento, vincendo lo “spareggio” con l’Ucraina, e aver travolto l’Argentina con un perentorio 3-0 agli ottavi di finale, la nostra Nazionale tornerà in campo a Manila (Filippine) per una nuova sfida da dentro o fuori contro i Red Dragons. Si tratterà di una rivincita della sfida persa al tie-break nella fase a gironi dopo aver rimontato da 0-2. I Campioni del Mondo in carica incroceranno l’imbattuto sestetto di coach Emanuele Zanini, reduce dal successo per 3-0 contro la Finlandia: gli azzurri hanno tutte le carte in regola per prendersi la rivincita e proseguire la loro avventura in questa rassegna iridata, ma non dovranno sottovalutare un avversario che ha dimostrato di essere in ottima forma e di poter firmare il colpaccio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Belgio oggi, Mondiali volley 2025: orario, tv, programma, streaming

