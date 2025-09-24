Italia-Belgio ai Mondiali di Pallavolo 2025 | orario e diretta tv in chiaro

24 set 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Gli azzurri a caccia della semifinale. La Nazionale italiana di pallavolo maschile torna protagonista ai quarti di finale dei Mondiali 2025. Oggi, mercoledì 24 settembre, la squadra guidata dal ct Fefè De Giorgi affronta il Belgio in una sfida decisiva. Gli azzurri, campioni del mondo in carica dopo il trionfo del 2022 in Polonia, cercano la qualificazione alle semifinali. Sarà anche l’occasione per prendersi la rivincita: nella fase a gironi, infatti, il Belgio aveva sorpreso l’Italia imponendosi 3-2 al tie-break. Nel turno precedente, l’Italia ha superato con autorità l’ Argentina in tre set, mentre i belgi hanno eliminato la Finlandia con lo stesso risultato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

