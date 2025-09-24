IT | Welcome to Derry attesa per la serie tratta dal romanzo di Stephen King

In onda dal 27 ottobre. Sono stati rilasciati il trailer ufficiale e la key art di IT: Welcome to Derry, l’attesissima serie drammatica targata HBO e Sky Exclusive, prodotta da Warner Bros. Television e ispirata al celebre romanzo IT (1986) di Stephen King, maestro indiscusso dell’horror contemporaneo. La serie, composta da otto episodi (uno a settimana), debutterà il 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Sviluppata per la televisione dai fratelli Andy e Barbara Muschietti ( IT, IT – Capitolo Due, The Flash ) insieme a Jason Fuchs ( IT – Capitolo Due, Wonder Woman, Argylle ), IT: Welcome to Derry amplia l’universo narrativo già portato sul grande schermo dai due film campioni d’incassi diretti da Muschietti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

