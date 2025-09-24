Isuzu dai pick-up ai van e ai camion | storia e gamma del marchio giapponese

È una proposta decisamente ampia e variegata, che spazia dai pick-up ai camion da 14 tonnellate, a caratterizzare la gamma di Isuzu. Detto che il primo accordo di collaborazione fra la Tokyo Gas and Electric Industrial Co. e il colosso ingegneristico Ihi risale al 1916, va ricordato come il primo modello assemblato e commercializzato con il marchio nipponico risale al 1934. Ora, in prospettiva futura, l'azienda è pronta a confermare i suoi prodotti di riferimento (dal D - Max alle sette generazioni dell' Elf, noto anche come Serie N ) sviluppando, in parallelo, le nuove tecnologie destinate ai veicoli del domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Isuzu, dai pick-up ai van e ai camion: storia e gamma del marchio giapponese

In questa notizia si parla di: isuzu - pick

Isuzu: 65 anni di lavoro con i propri pick-up

Ripercorriamo la tradizione di pick-up Isuzu che ha portato alla nascita del D-Max. 65 anni di storia di mezzi robusti e senza fronzoli, al lavoro in ogni angolo del mondo La Gazzetta dello Sport isuzu_italia #gazzettamotori - facebook.com Vai su Facebook

Isuzu, dai pick-up ai van e ai camion: storia e gamma del marchio giapponese; Isuzu: 65 anni di lavoro con i propri pick-up; Solutrans, a Lione più di marchi di furgoni e camion | .it.

Isuzu: 65 anni di lavoro con i propri pick-up - 65 anni di storia di mezzi robusti e senza fronzoli, al lavoro in ogni angolo del mondo ... Scrive gazzetta.it

Isuzu D-Max 2020: il pick-up torna a farsi vedere in strada [FOTO SPIA] - Max che è stato immortalato in strada nella versione a cabina singola con due porte. Da motorionline.com