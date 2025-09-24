Isso. Restano gravissime le condizioni del 62enne che nella mattinata di martedì 23 settembre è stato travolto da un tir. L’incidente si è verificato lungo la provinciale, dove transitano parecchi mezzi pesanti, che si collega alla provincia cremasca. L’uomo, di ritorno dal lavoro, avrebbe percorso la rotonda a sei bracci per poi svoltare verso Camisano, dove abitava. Pochi metri dopo è stato travolto da un tir di un’azienda di trasporti del veronese che procedeva nella sua stessa direzione. L’impatto è stato violentissimo: il ciclista, nativo di Fara Olivana, ha riportato traumi multipli soprattutto alla gamba rimasta schiacciata dagli pneumatici del rimorchio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Isso, ancora gravi le condizioni del 62enne travolto da un tir verso Camisano