Le Idf hanno confermato di aver tentato l’intercettazione del drone, ma il dispositivo è comunque riuscito a colpire la città. "L'Iron Dome ha fallito l'intercettazione", rivelano alcune fonti itnerne all'Idf Un drone partito dallo Yemen ha colpito la città turistica di Eilat, nel sud di Isra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Israele-Yemen, drone Houthi colpisce centro commerciale a Eilat, 20 feriti, 2 gravi, Idf: "Iron Dome ha fallito intercettazione" - VIDEO