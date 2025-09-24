Israele-Yemen drone Houthi colpisce centro commerciale a Eilat 20 feriti 2 gravi Idf | Iron Dome ha fallito intercettazione - VIDEO
Le Idf hanno confermato di aver tentato l’intercettazione del drone, ma il dispositivo è comunque riuscito a colpire la città. "L'Iron Dome ha fallito l'intercettazione", rivelano alcune fonti itnerne all'Idf Un drone partito dallo Yemen ha colpito la città turistica di Eilat, nel sud di Isra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: israele - yemen
Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"
Idf, lo Yemen lancia un missile verso Israele
Yemen, lanciato un missile verso Israele | Hamas dice "sì" alla proposta di tregua, ma Netanyahu definisce "inaccettabili" le richieste
ISRAELE: DRONE LANCIATO DALLO YEMEN ESPLODE NEI PRESSI DI UN ALBERGO AD EILAT Momenti di paura oggi ad Eilat, città israeliana sul Mar Rosso, quando un drone lanciato dai terroristi yemeniti Houthi é precipitato esplodendo nel cortile dell'H - facebook.com Vai su Facebook
Il mondo oggi Israele colpisce il porto di Hudayda in Yemen e altre notizie interessanti A cura di @mirkomussetti Carte di Laura Canali - X Vai su X
Guerra Israele, drone Houthi dallo Yemen colpisce Eilat: 20 feriti di cui 2 gravi. LIVE; Israele - Gaza, le news. Drone caduto su Eilat dallo Yemen: 20 i feriti, 2 gravi; Un drone degli Houthi partito dallo Yemen ha colpito un aeroporto israeliano, causando danni limitati.
Drone dallo Yemen colpisce Eilat, 20 feriti, due gravi - La località turistica di Eilat, nel sud di Israele, è stata colpita da un drone lanciato dallo Yemen. Riporta ansa.it
Israele, 20 feriti per drone dallo Yemen. Crosetto: «Inviata fregata italiana in soccorso della Flotilla». Trump: «Nessuna annessione della Cisgiordania». - Esplosioni, droni non identificati e interferenze: la Global Sumud Flotilla sarebbe di nuovo sotto attacco nel suo viaggio verso Gaza. Si legge su editorialedomani.it