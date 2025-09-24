Israele-Yemen drone Houthi colpisce centro commerciale a Eilat 20 feriti 2 gravi Idf | Iron Dome ha fallito intercettazione - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Idf hanno confermato di aver tentato l’intercettazione del drone, ma il dispositivo è comunque riuscito a colpire la città. "L'Iron Dome ha fallito l'intercettazione", rivelano alcune fonti itnerne all'Idf Un drone partito dallo Yemen ha colpito la città turistica di Eilat, nel sud di Isra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele yemen drone houthi colpisce centro commerciale a eilat 20 feriti 2 gravi idf iron dome ha fallito intercettazione video

© Ilgiornaleditalia.it - Israele-Yemen, drone Houthi colpisce centro commerciale a Eilat, 20 feriti, 2 gravi, Idf: "Iron Dome ha fallito intercettazione" - VIDEO

In questa notizia si parla di: israele - yemen

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"

Idf, lo Yemen lancia un missile verso Israele

Yemen, lanciato un missile verso Israele | Hamas dice "sì" alla proposta di tregua, ma Netanyahu definisce "inaccettabili" le richieste

Guerra Israele, drone Houthi dallo Yemen colpisce Eilat: 20 feriti di cui 2 gravi. LIVE; Israele - Gaza, le news. Drone caduto su Eilat dallo Yemen: 20 i feriti, 2 gravi; Un drone degli Houthi partito dallo Yemen ha colpito un aeroporto israeliano, causando danni limitati.

israele yemen drone houthiDrone dallo Yemen colpisce Eilat, 20 feriti, due gravi - La località turistica di Eilat, nel sud di Israele, è stata colpita da un drone lanciato dallo Yemen. Riporta ansa.it

israele yemen drone houthiIsraele, 20 feriti per drone dallo Yemen. Crosetto: «Inviata fregata italiana in soccorso della Flotilla». Trump: «Nessuna annessione della Cisgiordania». - Esplosioni, droni non identificati e interferenze: la Global Sumud Flotilla sarebbe di nuovo sotto attacco nel suo viaggio verso Gaza. Si legge su editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Yemen Drone Houthi