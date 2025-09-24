Israele scheda le manifestazioni pro-Pal con l' indice di pericolosità | anche la Puglia nel report
Un rapporto dettagliato con coordinate per indicare luoghi e città delle manifestazioni pro-Pal, con i nomi delle principali associazioni promotrici delle marce, e, soprattutto un indice di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Israele scheda le manifestazioni pro-Pal con l'indice di pericolosità: anche la Puglia nel report - Un rapporto dettagliato con coordinate per indicare luoghi e città delle manifestazioni pro- msn.com scrive
