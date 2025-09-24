Israele la guerra a Gaza in diretta | nella notte ripetuti attacco di droni alla Global Sumud Flotilla danni alle barche

Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flottilla verso la Striscia: nella notte ripetuti attacchi alle imbarcazioni, alcune sono state danneggiate. Tajani chiede allo stato ebraico di tutelare l'incolumità delle persone che stanno navigando verso Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it