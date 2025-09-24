Israele la guerra a Gaza in diretta | nella notte ripetuti attacchi alla Global Sumud Flotilla danni alle barche
Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flottilla verso la Striscia: nella notte ripetuti attacchi alle imbarcazioni, alcune sono state danneggiate. Tajani chiede allo stato ebraico di tutelare l'incolumità delle persone che stanno navigando verso Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Khamenei riappare in pubblico dopo la fine della guerra con Israele
Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”
Trump, 'proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele'
Guerra Gaza, Hamas a Trump: Mai stati ostacolo al cessate il fuoco; Israele - Gaza, le news del 23 settembre. Hamas a Trump: “Mai stati un ostacolo per la tregua”; Netanyahu a Regno Unito, Australia e Canada: “Non ci sarà mai uno Stato palestinese”.
Israele, la guerra a Gaza in diretta: nella notte ripetuti attacco di droni alla Global Sumud Flotilla, danni alle barche - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flottilla verso la Striscia: nella notte ripetuti attacchi alle imbarcazioni
Guerra Israele, Flotilla diretta a Gaza sotto attacco, colpite alcune imbarcazioni. LIVE