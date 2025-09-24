Israele ha chiuso il valico di Allenby ultimo collegamento tra Giordania e Cisgiordania

Da oggi, mercoledì 24 settembre, Israele chiuderà a tempo indeterminato il valico di Allenby. Si tratta dell’unico passaggio che collega ancora la Giordania alla Cisgiordania, il territorio palestinese da decenni occupato illegalmente dalle colonie israeliane. Il valico aveva subito una prima chiusura venerdì, dopo che l’autista di un camion di aiuti umanitari diretto verso la Striscia di Gaza aveva ucciso due militari di guardia. Lunedì il governo ha temporaneamente riaperto il percorso al traffico pedonale. Il valico rappresenta la principale via d’accesso per molti palestinesi che viaggiano all’estero, e importantissimo per il trasporto di merci commerciali tra la Giordania e la Cisgiordania. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Israele ha chiuso il valico di Allenby, ultimo collegamento tra Giordania e Cisgiordania

In questa notizia si parla di: israele - chiuso

Ep.650 – Chiuso “Mia moglie”, il gruppo Facebook osceno da 32mila iscritti – Israele dà il via libera al piano per dividere la Cisgiordania

Oggi Ravegan rimarrà chiuso. Aderiamo allo sciopero contro Israele e a sostegno del popolo Palestinese. Vi aspettiamo in Gastronomia Domani . - facebook.com Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | Secondo le ultime stime dell'Idf, circa 480.000 palestinesi sono finora fuggiti da Gaza City, dirigendosi verso il sud della Striscia. Israele ha chiuso l'unica via di accesso tra la Cisgiordania e la Giordania. Lo riporta Haaretz. #ANSA - X Vai su X

Israele chiude a tempo indeterminato il valico di Allenby: è l'unico che collega la Giordania alla Cisgiordania; Israele chiude il valico tra Giordania e Cisgiordania; Israele chiude a tempo indeterminato il valico tra Cisgiordania e Giordania.

Israele ha chiuso il valico di Allenby, ultimo collegamento tra Giordania e Cisgiordania - Si tratta dell’unico passaggio che collega ancora la Giordania alla Cisgiordania, il territorio palestines ... Secondo msn.com

Onu, iniziata l’Assemblea Generale. Guterres: “Siamo sotto assedio”. Israele chiude il valico di Allenby: da lì arrivano gli aiuti dalla Giordania - Almeno 26 palestinesi sono morti negli attacchi israeliani in tutta la Striscia, di cui 18 a Gaza City. Da ilfattoquotidiano.it