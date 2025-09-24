Israele e la proposta alla Global Sumund Flotilla | Consegnate gli aiuti nei porti dei Paesi vicini Antonio Tajani | Si evitino altre azioni offensive

«Siete liberi di scaricare qualsiasi aiuto in vostro possesso in qualsiasi porto di un Paese vicino, al di fuori di Israele». Questa la proposta arrivata da Tel Aviv dopo un’intera giornata di discussioni sul tema della Global Sumud Flotilla. Il progetto non si discosta di molto dall’idea avanzata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, impegnato in una trattativa con il governo di Israele e quello di Cipro, per consentire l’arrivo a Gaza degli aiuti umanitari. «Israele non permetterà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva e non permetterà la violazione di un blocco navale legittimo. 🔗 Leggi su Open.online

Global Sumud Flotilla, Israele: “Vi fermeremo. Attraccate ad Ashkelon e a scaricate gli aiuti”. La replica: “Andremo avanti, non cadremo in questa trappola” - Israele offre alla flotta umanitaria diretta a Gaza di attraccare ad Ashkelon: "Consegneremo noi gli aiuti, non servite Hamas" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Global Sumud Flotilla, Israele chiede di lasciare a loro gli aiuti umanitari. La replica: “Fa parte del blocco illegale a Gaza” - Gli attivisti del Global Movement to Gaza contro Israele: "Non è una neutra esigenza logistica ma ostruzione deliberata degli aiuti" ... Scrive ilfattoquotidiano.it