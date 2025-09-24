Israele chiude a tempo indeterminato il valico di Allenby | è l' unico che collega la Giordania alla Cisgiordania

Israele ha deciso la chiusura a tempo indeterminato del valico di Allenby, l'unico che collega la Giordania alla Cisgiordania. I cancelli saranno sbarrati da oggi, 24 settembre, impedendo l'accesso e il passaggio di persone e aiuti umanitari che sono destinati anche alla Striscia di Gaza. Il. 🔗 Leggi su Today.it

#Gaza Nei raid israeliani all'alba uccisi 4 palestinesi: 2 erano bambini. Israele chiude il valico di #Allenby con la #Giordania dopo l'attacco di ieri e l'uccisione di 2 soldati dell'IDF. Netanyahu: "Era responsabilità di Amman impedire l'attacco e non lo ha fatto". - X Vai su X

Da mercoledì Israele chiuderà a tempo indeterminato l’unico valico al confine tra Giordania e Cisgiordania - Da mercoledì 24 settembre Israele chiuderà a tempo indeterminato il valico di Allenby, l’unico che collega la Giordania alla Cisgiordania, il territorio palestinese che occupa illegalmente da decenni, ... Segnala ilpost.it