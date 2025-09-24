Ispezioni in un allevamento di bovini | titolare denunciato

Un altro accesso ispettivo in un'azienda pontina è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Pontinia e del nucleo Ispettorato del lavoro, intervenuti sotto la direzione dell'Ispettatorato territoriale del lavoro. L'ambito dei controlli è quello della prevenzione del fenomeno del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: ispezioni - allevamento

Cicamatus - Allevamento Welsh Corgi Pembroke. . In attesa del delegato ENCI per il controllo cucciolata (che STRANAMENTE è in ritardo) ci gustiamo una super merendina con i biscotti che ci hanno regalato il prozio Po e la sua CANEriera #cicamatus #cic - facebook.com Vai su Facebook

Ispezioni in un allevamento di bovini: titolare denunciato; Prima le denunce e poi l'ispezione, allevamento sottoposto a blocco ufficiale; Carcasse di animali e marchi contraffatti. Chiuso un allevamento di bestiame.

Porto Mantovano: caso di dermatite nodulare contagiosa in un allevamento. Che malattia è e quali sono i pericoli - Ora la Lumpy skin disease, dermatite che colpisce i bovini (e non è pericolosa per gli esseri ... Si legge su ilgiorno.it

Bovini e suini: i maltrattamenti negli allevamenti intensivi producono effetti sulla salute umana - L’inchiesta di Animal Equality denuncia pratiche illegali nei macelli in Argentina Secondo i dati Eurostat l’Argentina è il principale esportatore di carne ... Secondo repubblica.it