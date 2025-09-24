Isola d’Elba | muore dopo immersione A Marina di Campo

Un turista tedesco è morto nel pomeriggio di oggi, 24 settembre 2025, dopo un'immersione all'Isola d'Elba. L'allarme è scattato a Marina di Campo intorno alle 17:30 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

