Irregolarità su una nave straniera | bloccata nel porto di Napoli
Trasportava cereali ma a bordo son state accertate gravi carenze igieniche nelle cabine equipaggio, locali pubblici e locali d'intrattenimento, presenza di insetti in cucina, locali provviste e mense equipaggio. Non solo, sono state accertate anche gravi compromissioni agli impianti di.
La #GuardiaCostiera di #Gaeta ha disposto il fermo amministrativo di una nave battente bandiera panamense a causa di gravi carenze in materia di sicurezza della navigazione. Gli ispettori, tra le diverse irregolarità, hanno rilevato un livello insoddisfacente di
Nave sequestrata a Savona: gravi irregolarità nei sistemi di salvataggio
Nave Msc World Europa bloccata al largo di Ponza per avaria - Al largo dell'isola di Ponza la nave "Msc World Europa" ha riscontrato un problema di natura elettrica ai motori andando in avaria.
Nave da crociera in avaria al largo di Ponza, a bordo 8.500 persone. Ripartita dopo ore verso Napoli: «Propulsione parzialmente ripristinata» - Bloccati a largo di Ponza prima della riparenza dopo ore: la nave MSC World Europa, che ha una capienza totale di 9mila persone, è stata ferma al largo di Ponza dalle prime ore di questa mattina.