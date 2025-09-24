Irpinia i nuovi consumi | single e spese per animali trainano il mercato
“Anche in Irpinia le trasformazioni sociali modificano i consumi: negli ultimi dieci-quindici anni, infatti, i cambiamenti demografici, lo sviluppo tecnologico, la maggiore diffusione di animali domestici, ma anche le crescenti difficoltà economiche hanno inciso significativamente sulle abitudini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: irpinia - nuovi
Nuove nomine ai vertici sanitari in Irpinia: Buonopane saluta i nuovi direttori
DAMA: Nuovi percorsi per il turismo accessibile in Irpinia e Sannio
Da Avellino a Serino e ritorno. Niente fretta: solo tanta voglia di condividere la strada e la serata. Un’altra Irpinia Social Ride che ci ha ricordato quanto sia bello pedalare piano, tra sorrisi, chiacchiere e nuovi incontri. Grazie a chi c’era ? Prossimo appu - facebook.com Vai su Facebook