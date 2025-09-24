I post pubblicati all’indomani dell’annuncio del concerto degli Iron Maiden a San Siro, sul mio profilo pubblico di Facebook collegato a questo blog, hanno scatenato un dibattito acceso: centinaia di commenti, posizioni contrapposte, discussioni roventi. Segno che la questione non è marginale, ma tocca il cuore del rapporto tra band, pubblico e mercato. Da una parte l’illusione di un ritorno all’antico, con il prato unico senza pit né golden circle. Dall’altra la doccia fredda dei prezzi: 184 euro per il posto prato. Nei consueti nove punti di questo blog voglio ripercorrere la parabola, dall’entusiasmo al disincanto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iron Maiden a San Siro, dal sogno all’incubo dei prezzi: 184 euro per il prato sono una sproporzione