Iran capo AEOI Eslami | Ricostruiremo i siti nucleari danneggiati e colpiti dagli Usa nessun colloquio diretto con Washinton su programma atomico

Secondo l'intelligence israeliana, l'Iran disporrebbe di materiale fissile sufficiente per produrre almeno 15 bombe atomiche, in contrasto con le dichiarazioni ufficiali sull'uso civile del proprio programma nucleare Il capo dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica, Mohammad Eslami,.

Il Pentagono ha licenziato Jeffrey Kruse, il capo della DIA: aveva sminuito i risultati dei bombardamenti in Iran

Licenziato il capo dell’intelligence del Pentagono. “Il generale Kruse fece infuriare Trump dubitando dell’annientamento del programma nucleare dell’Iran”

Il Pentagono ha licenziato Jeffrey Kruse, il capo della DIA: aveva sminuito i risultati dei bombardamenti in Iran

L'ex capo del Mossad Yossi Cohen afferma che Israele punta da tempo a un cambio di regime in #Iran, ma senza successo. A suo avviso si doveva agire il 22 giugno, giorno degli attacchi combinati di #Usa e #Israele, il momento di maggiore debolezza per la

CAPO MOSSAD: "ABBIAMO RISORSE A TEHERAN NON ANCORA USATE" Israele possiede risorse e capacita' all'interno di Teheran che non sono ancora state utilizzate. Lo ha affermato il direttore del Mossad, David Barnea, ritirando un premio conferito all'

Russia e Iran pronti a firmare un nuovo accordo sul nucleare; Si va verso il ripristino delle sanzioni all'Iran; Aiea possibile mediatore nei negoziati tra Usa e Iran sul nucleare, in preparazione i nuovi colloqui di sabato.

Iran: capo Aeoi, abbiamo capacita' tecnica per costruire bomba atomica - Il capo dell'Organizzazione per l'Energia atomica dell'Iran (Aeoi), Mohammad Eslami, ha affermato che l'Iran ha la capacita' tecnica per costruire una bomba atomica, sottolineando pero

Medio Oriente, incontro tra il capo Aiea Rafael Grossi e il ministro degli Esteri iraniano - Nella giornata di oggi per Rafael Grossi sono previsti anche gli incontri con il capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI), Mohammad Eslami, e il presidente iraniano Massoud