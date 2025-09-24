Ipovedente massacrato da due marocchini pluripregiudicati Lo pestano e lo lanciano dal tram

Botte, calci e pugni a un uomo praticamente inerme perché ipovedente. E poli lo gettano da un bus in corsa: sono due cittadini marocchini i balordi che lo scorso 12 agosto, a Milano, hanno infierito su un 55enne. Picchiato con brutalità e anche rapinato sul tram 15 in via dei Missaglia. Dopo una prima serie di pugni al volto, la vittima è stata scaraventata a terra, dove ha è stato preso ancora a calci e pugni. Un ferocia inaudita. Veniamo sapere oggi da Milano today chi sono i due tratti in arresto che mandarono l’uomo all’ospedale Humanitas di Rozzano in codice arancione, con diversi ematomi al volto, sulle labbra e sul petto, escoriazioni ai gomiti e la maglietta strappata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ipovedente massacrato da due marocchini pluripregiudicati. Lo pestano e lo lanciano dal tram

