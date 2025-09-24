Iphone 17 Pro scalda ed è più fragile? Riassumiamo il parere degli utenti

Mondouomo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apple aveva presentato l'iPhone 17 Pro come il dispositivo che avrebbe risolto definitivamente i problemi di surriscaldamento che hanno caratterizzato i modelli precedenti. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

Recensione APPLE IPHONE 17 PRO; iPhone 17 e iPhone 17 Pro, ecco le prime recensioni: quale conviene acquistare?; iPhone 17 Pro e Pro Max, recensione. Orange is the new Pro.

iphone 17 pro scaldaL’iPhone 17 Pro è resistente ai graffi, tranne in un punto critico [Video] - Il nuovo iPhone 17 Pro resiste bene ai graffi grazie al processo di anodizzazione, ma i test rivelano un’area vulnerabile. Da ispazio.net

iphone 17 pro scaldaIl "graffitismo" colpisce l'iPhone 17 Pro: iFixit conferma che la finitura in alluminio è soggetta a danni - L'iPhone 17 Pro sta già affrontando una controversia nota come Scratchgate, con iFixit che ha confermato che la sua finitura in alluminio anodizzato si scheggia facilmente intorno ai bordi taglienti d ... Scrive notebookcheck.it

