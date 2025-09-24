iPhone 17 Pro e i graffi sulla scocca | un’indagine per saperne di più

(Adnkronos) – L’iPhone 17 Pro, ultimo modello di punta di Apple, continua a far parlare di sé non solo per le novità hardware, ma anche per un difetto che sta sollevando polemiche tra gli utenti: la presunta facilità con cui il plateau della fotocamera si graffia. A riportare la questione è iFixit, che ha analizzato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com