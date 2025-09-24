Io sono Farah seconda stagione in arrivo | ecco quando Il chiaro segnale che non è passato inosservato

Il ritorno di Io sono Farah è ormai questione di autunno: la finestra più credibile resta ottobre, con collocazione naturale nel daytime di Canale 5. La rete ha messo in ordine il palinsesto dal 22 settembre e sta liberando lo slot pomeridiano giusto per un rientro senza slittamenti: è qui che si incastra la seconda stagione, con partenza indicativa tra fine ottobre e i primissimi di novembre. Il segnale che non è passato inosservato è la spinta promozionale: richiami più frequenti on-air al “torna in autunno” e un riassetto del pomeriggio che stringe i tempi fra le dizi già in onda. È la classica preparazione al rientro: si stabilizza la coda informativa delle 17, si consolida il traino e si prepara la finestra utile per il debutto della nuova tranche di episodi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: sono - farah

IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE?

Io sono Farah, replica puntata del 5 agosto in streaming | Video Mediaset

Io sono Farah, ferie prolungate per la soap turca di Canale 5

Io Sono Farah: serie completa in esclusiva su Dreamers and Love; Io sono Farah; Io sono Farah, le anticipazioni dal 4 all'8 agosto 2025.

Io sono Farah, la serie completa su Dreamers and Love in esclusiva - Tutti gli episodi Io sono Farah in esclusiva su Dreamers & Love, il channel dedicato alle storie d'amore e alle dizi turche di Mediaset Infinity. Riporta superguidatv.it

Io sono Farah cancellata da Canale 5 e Mediaset Infinity: dove vedere le nuove puntate?/ Scelta discutibile - Io sono Farah cancellata da Canale 5 e Mediaset Infinity: dove vedere le nuove puntate? Scrive ilsussidiario.net