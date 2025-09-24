‘Io Canto Family’ stasera 24 settembre la seconda puntata | anticipazioni
(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 24 settembre, in prima serata, il secondo appuntamento con 'Io Canto Family', il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la competizione entra subito nel vivo: le eliminazioni prenderanno il via già nelle prime fasi della puntata e proseguiranno per tutta la . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
