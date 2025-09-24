‘Io Canto Family’ stasera 24 settembre la seconda puntata | anticipazioni

Webmagazine24.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 24 settembre, in prima serata, il secondo appuntamento con 'Io Canto Family', il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.  Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la competizione entra subito nel vivo: le eliminazioni prenderanno il via già nelle prime fasi della puntata e proseguiranno per tutta la . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: canto - family

IO CANTO FAMILY: CAMBIA QUASI TUTTO NEL TALENT DI CANALE 5 DEDICATO ALLE FAMIGLIE

IO CANTO FAMILY: SPUNTANO DUE NOMI PER IL TALENT DI MICHELLE HUNZIKER

“Io Canto Family”: le prime indiscrezioni sui nuovi coach

Cerca Video su questo argomento: 8216io Canto Family8217 Stasera