Io Canto Family le anticipazioni del 24 settembre | la sfida entra nel vivo

Dilei.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Io Canto Family è pronto a tornare con il secondo appuntamento: Michelle Hunziker si è fermata nella serata del 23 settembre, quando è andata in onda la fiction Buongiorno, mamma, con Raoul Bova. Ora, però, spazio alla musica in famiglia, alle emozioni in prima serata: ecco le anticipazioni della seconda puntata di Io Canto Family, in onda stasera 24 settembre 2025. Io Canto Family, le anticipazioni del 24 settembre: cosa succede stasera. La seconda puntata di Io Canto Family promette scintille: il talent show va in onda su Canale5 sotto la direzione artistica di Roberto Cenci. Sono previste delle eliminazioni e la sfida comincerà a essere ancora più avvincente. 🔗 Leggi su Dilei.it

